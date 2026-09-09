Halloween au port Guipry-Messac
samedi 31 octobre 2026 · Guipry-Messac
Informations pratiques
Guipry-Messac
Halloween au port
Rue des Gabélous Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 17:00:00
fin : 2026-10-31 21:00:00
Date(s) :
2026-10-31
L’association Tous au Port vous donne rendez-vous pour une soirée d’Halloween pleine de frissons, de rires et de surprises !
Alors, sortez vos costumes les plus terrifiants, préparez vos citrouilles et venez passer une soirée ensorcelante en famille ou entre amis !
Tous au Port vous attend le 31 octobre de 17h à 21h .
Rue des Gabélous Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Halloween au port Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-09-09 par CDC – Vallons de Haute Bretagne Communauté
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