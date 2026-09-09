Informations pratiques

Guipry-Messac

Halloween au port

Rue des Gabélous Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 17:00:00

fin : 2026-10-31 21:00:00

Date(s) :

2026-10-31

L’association Tous au Port vous donne rendez-vous pour une soirée d’Halloween pleine de frissons, de rires et de surprises !

Alors, sortez vos costumes les plus terrifiants, préparez vos citrouilles et venez passer une soirée ensorcelante en famille ou entre amis !

Tous au Port vous attend le 31 octobre de 17h à 21h .

Rue des Gabélous Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Halloween au port Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-09-09 par CDC – Vallons de Haute Bretagne Communauté