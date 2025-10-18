Halloween au Potager des Princes Chantilly

Halloween au Potager des Princes Chantilly samedi 18 octobre 2025.

Halloween au Potager des Princes

17 Rue de la Faisanderie Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le Potager des Princes propose ses activités phare pour faire frissonner petits et grands un cherche et trouve, une course de lapins et un spectacle pour le plaisir des familles.

Seuls les plus courageux oseront se lancer dans un Cherche et Trouve grandeur nature, aux couleurs d’Halloween, orchestré pendant les vacances de la Toussaint, au Potager des Princes de Chantilly ! Oserez-vous pénétrer dans la forêt hantée, affronter les fantômes, les squelettes et les toiles d’araignées ? Prenez garde, la menace rôde à chaque coin qui saura retrouver la redoutable sorcière cette année ? Venez relever le défi ! Chasseurs de prime, préparez-vous il y a des bonbons à la clé !

Chaque après-midi à 15h30 ou 16h30, laissez-vous charmer par l’animation ludique du Potager la fameuse course de lapins.

Et surtout, à 16h ou 17h, deux talentueux comédiens vous accueilleront sous le théâtre (chauffé) pour vous narrer un conte à glacer le sang La Sorcière Bavecrapaude. Une histoire à faire peur pour les petits à partir de 4 ans (comme pour les grands !).

Enfin, la buvette de la Guinguette ouvrira ses volets à 16h30 pour un goûter réconfortant.

Animations tous les jours (sauf les lundis et mardis). Réservation fortement conseillée. .

17 Rue de la Faisanderie Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

English :

The Potager des Princes offers its flagship activities to thrill young and old alike: a search and find, a rabbit race and a show to delight the whole family.

German :

Der Prinzengarten bietet seine Top-Aktivitäten an, um Jung und Alt einen Schauer über den Rücken zu jagen: Ein Such- und Finde-Spiel, ein Kaninchenrennen und eine Show sorgen für Spaß bei der ganzen Familie.

Italiano :

Il Potager des Princes offre le sue attività di punta per entusiasmare grandi e piccini: un cerca e trova, una corsa di conigli e uno spettacolo che delizia tutta la famiglia.

Espanol :

El Potager des Princes ofrece sus actividades estrella para emocionar a grandes y pequeños: un busca y encuentra, una carrera de conejos y un espectáculo para deleitar a toda la familia.

L’événement Halloween au Potager des Princes Chantilly a été mis à jour le 2024-09-21 par Chantilly-Senlis Tourisme