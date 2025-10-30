Halloween au Ranch et Ferme du Saut du Loup Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne
Halloween au Ranch et Ferme du Saut du Loup Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne jeudi 30 octobre 2025.
À l’occasion d’Halloween, le Ranch et Ferme invitent les enfants à rejoindre les cavaliers pour un après-midi jeux. Venez déguiser, maquiller les poneys et chevaux. Concours des meilleurs déguisements poneys/chevaux et cavaliers. Jeux à poneys. Gouter et apéro. Déguisement obligatoire pour tous.
Rue Pierre Clerjou Lac du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 44 50 10 ranchdusautduloup@gmail.com
English : Halloween au Ranch et Ferme du Saut du Loup
For Halloween, the Ranch and Farm invites children to join the riders for an afternoon of games. Come and dress up and put make-up on the ponies and horses. Competition for the best pony/horse and rider costumes. Games with ponies. Snack and aperitif. Disguise mandatory for all.
German : Halloween au Ranch et Ferme du Saut du Loup
Anlässlich von Halloween laden die Ranch und der Bauernhof die Kinder ein, sich den Reitern zu einem Spielenachmittag anzuschließen. Verkleiden Sie sich und schminken Sie die Ponys und Pferde. Wettbewerb der besten Verkleidungen von Ponys/Pferden und Reitern. Spiele auf den Ponys. Gouter und Aperitif. Verkleidungspflicht für alle.
Italiano :
Per Halloween, il Ranch e la Fattoria invitano i bambini a unirsi ai cavalieri per un pomeriggio di giochi. Venite a travestirvi e a truccare i pony e i cavalli. Concorso per i migliori costumi da pony/cavallo e cavaliere. Giochi con i pony. Merenda e aperitivo. Travestimento obbligatorio per tutti.
Espanol : Halloween au Ranch et Ferme du Saut du Loup
Para Halloween, el Rancho y la Granja invitan a los niños a unirse a los jinetes en una tarde de juegos. Ven a disfrazarte y maquillar a los ponis y caballos. Concurso para los mejores disfraces de poni/caballo y jinete. Juegos con ponis. Merienda y aperitivo. Disfraz obligatorio para todos.
