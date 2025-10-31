Halloween au Reptilarium du Larzac Sainte-Eulalie-de-Cernon

Halloween au Reptilarium du Larzac Sainte-Eulalie-de-Cernon vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au Reptilarium du Larzac

Chemin de Millau Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-31

Venez passer une journée terrifiante en famille. Venez déguisé, ambiance, jeux, bonbons et frissons… venez découvrir nos plus belles mygales pour l’occasion.

Nos soigneurs vous accueilleront déguisés dans un décor 100 % Halloween

Au programme

– Les enfants déguisés recevront des bonbons et une surprise/cadeau rien que pour eux

– La collection privée de mygales du Reptilarium sera présentée au public. Une occasion unique qui n’arrive qu’une fois par an… à ne surtout pas manquer !

– Un grand jeu sur place vous permettra de tenter de gagner un Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) .

Chemin de Millau Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 32 08 reptilariumdularzac@live.fr

English :

Come and spend a terrifying day with your family. Come in costume, enjoy the atmosphere, play games, eat sweets and feel the chills… come and discover our most beautiful tarantulas for the occasion.

German :

Kommen Sie und verbringen Sie einen gruseligen Tag mit Ihrer Familie. Kommen Sie verkleidet, Atmosphäre, Spiele, Süßigkeiten und Gänsehaut … entdecken Sie zu diesem Anlass unsere schönsten Vogelspinnen.

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata terrificante con la vostra famiglia. Venite vestiti, godetevi l’atmosfera, i giochi, i dolci e i brividi… venite a scoprire le nostre tarantole più belle per l’occasione.

Espanol :

Ven a pasar un día terrorífico en familia. Ven disfrazado, disfruta del ambiente, juegos, dulces y emociones… ven y descubre nuestras tarántulas más bonitas para la ocasión.

