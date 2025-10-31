Halloween au Vélorail Condé-sur-Vire
1 Rue de la Gare Condé-sur-Vire Manche
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Rendez-vous le 31 octobre prochain pour Halloween au Vélorail de Condé-Sur-Vire !
Chasse aux bonbons à 14h et 17h !
Si vous êtes costumé c’est mieux !
Réservation obligatoire au 07 86 47 02 92. .
1 Rue de la Gare Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 86 47 02 92
