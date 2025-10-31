Halloween au Vélorail Condé-sur-Vire

Halloween au Vélorail Condé-sur-Vire vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au Vélorail

1 Rue de la Gare Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Rendez-vous le 31 octobre prochain pour Halloween au Vélorail de Condé-Sur-Vire !

Chasse aux bonbons à 14h et 17h !

Si vous êtes costumé c’est mieux !

Réservation obligatoire au 07 86 47 02 92. .

1 Rue de la Gare Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 86 47 02 92

English : Halloween au Vélorail

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween au Vélorail Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Saint-Lô