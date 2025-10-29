Halloween au vélorail de Dieuze Velorail Dieuze
Halloween au vélorail de Dieuze Velorail Dieuze mercredi 29 octobre 2025.
Halloween au vélorail de Dieuze
Velorail 48 avenue Foch Dieuze Moselle
À l’occasion de la fête d’Halloween, plongez dans une histoire glaçante au Vélorail de Dieuze.
Voici l’histoire…
Durant une semaine d’Halloween, une murder est organisée avec les adolescents et bénévoles au Vélorail.
L’histoire se déroule dans une colonie de vacances où des ados du camp VTT commencent mystérieusement à assassiner d’autres membres de leur colo. Au fil des scènes, le public découvre peu à peu la vérité un des adolescents est en réalité le fantôme d’un ancien participant, mort des années plus tôt dans cette même colo. Il a été assassiné sous les yeux de ses camarades, qui ont vu, entendu, mais n’ont rien dit ni rien fait. Aujourd’hui, il revient pour se venger en manipulant d’autres enfants afin qu’ils tuent à sa place.
Les meurtres sont très symboliques les victimes se font arracher les yeux, les oreilles, la langue et les mains un châtiment pour ceux qui ont vu, entendu, parlé ou agi à l’époque, mais sont restés passifs.
Durée 1h00
Départs
– 16h30 (Tout public)
– 17h45 Déconseillé aux moins de 12 ans
– 19h Déconseillé aux moins de 12 ans
Tarifs
– Plus de 16 ans 14 euros
– de 10 à 15 ans: 10 euros
– de 4 à 9 ans: 6 euros
– Gratuit pour les de 4 ansTout public
+33 7 66 49 29 09
English :
Dive into a chilling story at the Vélorail de Dieuze this Halloween.
This is the story…
During the week of Halloween, a murder is organized with teenagers and volunteers at the Vélorail.
The story takes place at a summer camp, where teenagers from the mountain bike camp mysteriously start murdering other camp members. As the scenes unfold, the audience gradually discovers the truth: one of the teenagers is in fact the ghost of a former participant who died years earlier at the same camp. He was murdered before the eyes of his fellow campers, who saw, heard and did nothing. Now he’s back, seeking revenge by manipulating other children to kill in his place.
The murders are highly symbolic: the victims have their eyes, ears, tongues and hands gouged out? a punishment for those who saw, heard, spoke or acted at the time, but remained passive.
Running time 1h00
Departures
– 4:30pm (general public)
– 5:45 pm Not recommended for under 12s
– 7pm Not recommended for under 12s
Price
– Over 16s: 14 euros
– 10 to 15 years: 10 euros
– 4 to 9 years: 6 euros
– Free for children under 4
German :
Anlässlich des Halloween-Festes tauchen Sie in der Vélorail de Dieuze in eine eisige Geschichte ein.
Dies ist die Geschichte…
Während einer Halloween-Woche wird mit Jugendlichen und Freiwilligen im Vélorail ein Murder veranstaltet.
Die Geschichte spielt in einem Ferienlager, in dem Jugendliche aus dem Mountainbike-Camp auf mysteriöse Weise beginnen, andere Mitglieder ihres Lagers zu ermorden. Im Laufe der Szenen erfährt das Publikum nach und nach die Wahrheit: Einer der Teenager ist in Wirklichkeit der Geist eines ehemaligen Teilnehmers, der vor Jahren im selben Camp gestorben war. Er wurde vor den Augen seiner Mitschüler ermordet, die alles gesehen und gehört, aber nichts gesagt oder getan haben. Nun kehrt er zurück, um sich zu rächen, indem er andere Kinder manipuliert, damit sie an seiner Stelle töten.
Die Morde sind sehr symbolisch: Den Opfern werden Augen, Ohren, Zunge und Hände herausgerissen ? eine Strafe für diejenigen, die damals gesehen, gehört, gesprochen oder gehandelt haben, aber passiv geblieben sind.
Dauer 1.00 Uhr
Abreise:
– 16.30 Uhr (Für alle Altersgruppen)
– 17.45 Uhr Nicht empfohlen für Kinder unter 12 Jahren
– 19:00 Uhr Abgeraten für unter 12-Jährige
Eintrittspreise:
– Über 16 Jahre: 14 Euro
– 10 bis 15 Jahre: 10 Euro
– 4 bis 9 Jahre: 6 Euro
– Kostenlos für Kinder unter 4 Jahren
Italiano :
Questo Halloween, al Vélorail di Dieuze, immergetevi in una storia da brivido.
Questa è la storia…
Durante la settimana di Halloween, viene organizzato un omicidio con gli adolescenti e i volontari del Vélorail.
La storia si svolge in un campo di vacanza dove gli adolescenti del campo di mountain bike iniziano misteriosamente a uccidere altri membri del loro campo. Con lo svolgersi delle scene, il pubblico scopre gradualmente la verità: uno degli adolescenti è in realtà il fantasma di un ex partecipante morto anni prima nello stesso campeggio. È stato ucciso sotto gli occhi dei suoi compagni di campo, che hanno visto e sentito ma non hanno detto e fatto nulla. Ora è tornato per vendicarsi manipolando altri bambini affinché uccidano per lui.
Gli omicidi sono altamente simbolici: alle vittime vengono cavati gli occhi, le orecchie, la lingua e le mani? Una punizione per chi ha visto, sentito, parlato o agito in quel momento, ma è rimasto passivo.
Durata: 1 ora
Partenze
– 16.30 (Tutte le età)
– 17.45 Non consigliato per i minori di 12 anni
– 19.00 Non consigliato per i minori di 12 anni
Ingresso
– Oltre i 16 anni: 14 euro
– da 10 a 15 anni: 10 euro
– da 4 a 9 anni: 6 euro
– Gratuito per i bambini sotto i 4 anni
Espanol :
Sumérjase en un cuento escalofriante en el Vélorail de Dieuze este Halloween.
Esta es la historia…
Durante la semana de Halloween, se organiza un asesinato con adolescentes y voluntarios en el Vélorail.
La historia se desarrolla en un campamento de vacaciones donde los adolescentes del campamento de ciclismo de montaña empiezan a asesinar misteriosamente a otros miembros de su campamento. A medida que se desarrollan las escenas, el público va descubriendo la verdad: uno de los adolescentes es en realidad el fantasma de un antiguo participante que murió años antes en el mismo campamento. Fue asesinado ante los ojos de sus compañeros de campamento, que vieron y oyeron pero no dijeron ni hicieron nada. Ahora ha vuelto para vengarse manipulando a otros niños para que maten por él.
Los asesinatos son muy simbólicos: a las víctimas les arrancan los ojos, las orejas, la lengua y las manos… un castigo para los que vieron, oyeron, hablaron o actuaron en su momento, pero permanecieron pasivos.
Duración: 1 hora
Salidas
– 16.30 h (todas las edades)
– 17.45 h No recomendado para menores de 12 años
– 19.00 h No recomendado para menores de 12 años
Entrada
– Mayores de 16 años: 14 euros
– de 10 a 15 años: 10 euros
– de 4 a 9 años: 6 euros
– Gratis para menores de 4 años
L’événement Halloween au vélorail de Dieuze Dieuze a été mis à jour le 2025-09-17 par OT DU PAYS SAULNOIS