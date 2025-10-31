Halloween au ZooParc de Trégomeur ZooParc Trégomeur

Début : 2025-10-31 10:30:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-10-31

Le Zooparc de Trégomeur organise deux jours d’animations spéciales Halloween sur le thème Vikings et dragons! Préparez vos boucliers, affûtez vos épées, dépoussiérez vos casques de Vikings les dragons rôdent et Halloween s’annonce épique ! Animations Spéciales, maquillages et plein de cadeaux à gagner ! .

ZooParc Le Moulin Richard Trégomeur 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 01 07

