Halloween autrement Kintzheim
samedi 17 octobre 2026 · Kintzheim
Informations pratiques
Kintzheim
Halloween autrement
Route de Sélestat Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Cigoland se transforme en royaume fantastique où dragons, chevaliers et citrouilles se rencontrent !
Du 17 octobre au 1er novembre, Cigoland se transforme en royaume fantastique où dragons, chevaliers et citrouilles se rencontrent ! Au programme jeu de piste, comédiens et spectacles pour une aventure familiale grandeur nature ! .
Route de Sélestat Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 36 36 contact@cigoland.fr
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English :
Cigoland is transformed into a fantastical kingdom where dragons, knights, and pumpkins come together!
L’événement Halloween autrement Kintzheim a été mis à jour le 2026-09-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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