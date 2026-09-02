Informations pratiques

Kintzheim

Halloween autrement

Route de Sélestat Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Cigoland se transforme en royaume fantastique où dragons, chevaliers et citrouilles se rencontrent !

Du 17 octobre au 1er novembre, Cigoland se transforme en royaume fantastique où dragons, chevaliers et citrouilles se rencontrent ! Au programme jeu de piste, comédiens et spectacles pour une aventure familiale grandeur nature ! .

Route de Sélestat Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 36 36 contact@cigoland.fr

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English :

Cigoland is transformed into a fantastical kingdom where dragons, knights, and pumpkins come together!

L’événement Halloween autrement Kintzheim a été mis à jour le 2026-09-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme