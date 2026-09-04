Halloween aux Grottes du Régulus Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde
vendredi 30 octobre 2026 · Grottes du Régulus · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
Halloween aux Grottes du Régulus
Grottes du Régulus 81 boulevard de la falaise Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 4.1 – 4.1 – 4.1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-30 10:00:00
fin : 2026-11-01 17:30:00
Date(s) :
2026-10-30
Grand week-end Halloweenesque ! Les grottes seront envahies de monstres et d’extraterrestres plus effrayants les uns que les autres.
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Grottes du Régulus 81 boulevard de la falaise Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 55 36
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English :
A big Halloween-themed weekend! The caves will be overrun with monsters and aliens, each one scarier than the last.
L’événement Halloween aux Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-04 par Royan Atlantique
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