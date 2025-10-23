Halloween aux Tours de Merle Atelier enfant: Fabrique ton attrape-cauchemars d’Halloween Saint-Geniez-ô-Merle

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Fabriquez l’artefact qui veillera sur votre nuit d’Halloween. En apprivoisant le bois de saule et en tissant fils, perles et plumes, repartez avec un attrape-cauchemars unique, chargé de vos intentions. Il saura capturer les ombres et les cauchemars pour ne laisser passer que les plus beaux rêves… De quoi dormir paisiblement, même quand les nuits se peuplent de sorcières et de mystères. .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31 contact@toursdemerle.fr

