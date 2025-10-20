Halloween aux Tours de Merle Visite guidée– Dans les pas des Seigneurs de Merle Saint-Geniez-ô-Merle

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-28

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28

Plongez dans l’histoire avec notre incontournable visite guidée : arpentez les chemins du castrum et découvrez l’histoire médiévale des Tours de Merle, de ses habitants et de son environnement naturel en compagnie d’une guide costumée.

Durée 1h, dès 6 ans

Sur réservation .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 27 67

