Halloween aux Tours de Merle Visite théâtralisée: Les Tours de Merle se la racontent… entre ombres et légendes
Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-28
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-28
Suivez l’ombre fantomatique de la Dame de Merle et laissez-vous guider dans l’atmosphère envoûtante des Tours de Merle… Sur les chemins brumeux, écoutez les murmures des pierres et tentez de percer les secrets des habitants des lieux.
Durée 1 h15. À partir de 6 ans.
Sur réservation .
Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 27 67
