Halloween avec le Collectif Tomahawk Querrien

Le bourg Querrien Finistère

Début : 2025-10-31 20:00:00
Le Collectif te propose de fêter Halloween tous ensemble le vendredi 31 octobre 2025 dans le bourg de Querrien !
Au programme
– Bal déguisé (20h-1h foyer Rémi Derrien)
– Fête foraine maison
– Chasse au bonbons dans le bourg
– Présence de Thierry Jigourel en dédicace
– Buvette & Resto
Et différentes animations en cours de finalisations…⏳   .

Le bourg Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 20 05 20 40 

