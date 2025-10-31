Halloween avec le Collectif Tomahawk Querrien
Le bourg Querrien Finistère
Le Collectif te propose de fêter Halloween tous ensemble le vendredi 31 octobre 2025 dans le bourg de Querrien !
Au programme
– Bal déguisé (20h-1h foyer Rémi Derrien)
– Fête foraine maison
– Chasse au bonbons dans le bourg
– Présence de Thierry Jigourel en dédicace
– Buvette & Resto
Et différentes animations en cours de finalisations…⏳ .
Le bourg Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 20 05 20 40
