Halloween avec le Collectif Tomahawk Querrien

Halloween avec le Collectif Tomahawk

Le bourg Querrien Finistère

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Le Collectif te propose de fêter Halloween tous ensemble le vendredi 31 octobre 2025 dans le bourg de Querrien !

Au programme

– Bal déguisé (20h-1h foyer Rémi Derrien)

– Fête foraine maison

– Chasse au bonbons dans le bourg

– Présence de Thierry Jigourel en dédicace

– Buvette & Resto

Et différentes animations en cours de finalisations…⏳ .

Le bourg Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 20 05 20 40

