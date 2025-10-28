Halloween Domitys Les Falaises Blanches Bayeux

Halloween Domitys Les Falaises Blanches Bayeux mardi 28 octobre 2025.

Halloween

Domitys Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Pour les petits et les moins petits Lecture de contes d’Halloween, concours de dessin, loisirs créatifs, défilé de l’horreur à 16h…

Domitys Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 44 00 emilie.lanciaux@domitys.fr

English : Halloween

For young and old alike: Reading of Halloween tales, drawing competition, arts and crafts, horror parade at 4pm…

German : Halloween

Für die Kleinen und weniger Kleinen:Lesen von Halloween-Märchen, Malwettbewerb, kreative Hobbys, Gruselparade um 16 Uhr…

Italiano :

Per grandi e piccini: lettura di racconti di Halloween, concorso di disegno, artigianato artistico, sfilata horror alle 16.00…

Espanol :

Para grandes y pequeños: lectura de cuentos de Halloween, concurso de dibujo, manualidades, desfile del terror a las 16 h…

L’événement Halloween Bayeux a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Bayeux Intercom