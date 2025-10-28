Halloween Domitys Les Falaises Blanches Bayeux
Halloween Domitys Les Falaises Blanches Bayeux mardi 28 octobre 2025.
Halloween
Domitys Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux Calvados
Début : 2025-10-28 14:30:00
fin : 2025-10-28 16:30:00
2025-10-28
Pour les petits et les moins petits Lecture de contes d’Halloween, concours de dessin, loisirs créatifs, défilé de l’horreur à 16h…
Domitys Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 44 00 emilie.lanciaux@domitys.fr
English : Halloween
For young and old alike: Reading of Halloween tales, drawing competition, arts and crafts, horror parade at 4pm…
German : Halloween
Für die Kleinen und weniger Kleinen:Lesen von Halloween-Märchen, Malwettbewerb, kreative Hobbys, Gruselparade um 16 Uhr…
Italiano :
Per grandi e piccini: lettura di racconti di Halloween, concorso di disegno, artigianato artistico, sfilata horror alle 16.00…
Espanol :
Para grandes y pequeños: lectura de cuentos de Halloween, concurso de dibujo, manualidades, desfile del terror a las 16 h…
