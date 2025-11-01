Halloween Beauvais-sur-Matha Beauvais-sur-Matha

Salle des fêtes Beauvais-sur-Matha Charente-Maritime

Début : 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Au programme l’ après-midi boom spéciale enfant, à partir de 21h retraite aux flambeaux et fu d’artifice au bois de la Chape vers 22h.

Sur place buvette et foodtruck

Salle des fêtes Beauvais-sur-Matha 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 44 42 70 larecre.ape.beauvaissurmatha@gmail.com

English :

In the afternoon, there’s a special children’s boom, followed by a torchlight retreat from 9pm and a fireworks display in the Bois de la Chape at around 10pm.

On-site refreshment bar and foodtruck

German :

Das Programm umfasst am Nachmittag einen speziellen Kinderboom, ab 21 Uhr einen Fackelzug und gegen 22 Uhr ein Feuerwerk im Bois de la Chape.

Vor Ort gibt es einen Imbiss und einen Foodtruck

Italiano :

Il programma pomeridiano prevede uno speciale boom per i bambini, una fiaccolata a partire dalle 21:00 e uno spettacolo pirotecnico nel Bois de la Chape alle 22:00 circa.

Bar e foodtruck di ristoro in loco

Espanol :

El programa de la tarde incluye un boom especial para niños, una procesión de antorchas a partir de las 21:00 y un espectáculo de fuegos artificiales en el Bois de la Chape hacia las 22:00.

Bar y foodtruck in situ

L’événement Halloween Beauvais-sur-Matha Beauvais-sur-Matha a été mis à jour le 2025-10-06 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme