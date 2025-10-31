halloween fort de bessoncourt Bessoncourt

fort de bessoncourt Rue du Fort de Senarmont Bessoncourt Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Venez explorer les dédales du Fort de Bessoncourt à la lumière d’une lanterne pour une soirée frissonnante de péripéties et de surprises.

Laissez-vous surprendre par une mise en scène visuelle et sonore, des décors et animations du Fort spécialement dédiés à la fête d’Halloween.

Déguisement vivement conseillé !

En fin de parcours, une soupe de potiron est offerte à tous et une surprise gourmande est offerte aux enfants.

Vente de crêpes et buvette (CB acceptée)

Espace photo souvenir

Tarif adulte 8 euros Tarif enfant (jusqu’à 12 ans) 3 euros

Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans

Réservations via le site HelloAsso où, dans le process d’inscription, vous choisirez votre créneau horaire d’arrivée afin de fluidifier au mieux le flux de visiteurs (18h ou 18h30 ou 19h ou 19h30 ou 20h ou 20h30 ou 21h ou 21h30). .

fort de bessoncourt Rue du Fort de Senarmont Bessoncourt 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 61 85 04 assoc.fort.bessoncourt@gmail.com

