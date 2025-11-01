Halloween Biscamoove Salle Hemnota Biscarrosse

Salle Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-11-01

L’automne arrive, les ombres s’allongent… et les monstres, sorcières et clowns maléfiques se réveillent à Biscarrosse-plage.

Prépare-toi pour une journée magique, monstrueuse… et inoubliable !

Enfile ton plus terrifiant costume et viens vivre l’expérience Halloween ultime en famille, entre amis dans un décor digne des plus beaux contes d’horreur… où la peur n’est là que pour rire !

Déguise ta tribu, deviens la Famille Addams du jour ! Concours de costumes pour tous âges !

Après-midi ateliers créatif, soirée déguisée, couscous royal à partager !

Familles, enfants, adultes venez briller au bal des monstres ! .

Salle Hemnota Place Georges Dufau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 27 13 77 assomoove@gmail.com

