Halloween 'Bloc 373' Le Manoir aux Légendes Laval-sur-Vologne

Halloween 'Bloc 373' Le Manoir aux Légendes Laval-sur-Vologne samedi 18 octobre 2025.

Halloween ‘Bloc 373’

Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Vosges

Tarif : 40 EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 19:30:00

fin : 2025-11-08

Dates :

2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08

Plongez au coeur de « Bloc 373 », un parcpurs intérieur intense et claustrophobique, ultime bastion des survivants. Mais même ici, derrière les murs, tout n’est pas sous contrôle.

Vous êtes parmi les rares survivants d’un virus dévastateur qui a anéanti des populations entières, transformant les humains en créatures affamées. Un message radio capté récemment vous a guidés vers le Bloc 373, présenté comme le dernier refuge sécurisé de la région.

C’est votre ultime espoir… Mais une fois à l’intérieur, quelque chose cloche. Les lieux, les regards, les silences tout vous pousse à vous méfier. Et si les habitants n’étaient pas aussi bienveillants qu’ils le prétendent ?

Rapidement, vous découvrez que des survivants disparaissent sans laisser de traces. Des rumeurs circulent sur des expériences médicales menées en secret, sur un remède que certains voudraient garder pour eux seuls. Et si vous étiez arrivés au mauvais endroit… ou trop tard ?

Vous devrez percer les secrets du Bloc. De toute manière, vous n’avez plus le luxe de choisir dehors, c’est la mort assurée.Adultes

40 .

Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 7 68 29 73 90

English :

Plunge into the heart of « Bloc 373 », an intense, claustrophobic indoor park, the survivors’ last bastion. But even here, behind the walls, not everything is under control.

You are among the few survivors of a devastating virus that wiped out entire populations, turning humans into starving creatures. A recently received radio message has guided you to Block 373, billed as the last safe haven in the region.

This is your last hope? But once inside, something goes wrong. The surroundings, the looks, the silences: everything makes you suspicious. What if the inhabitants aren’t as benevolent as they claim?

You soon discover that survivors are disappearing without a trace. Rumors are circulating about medical experiments being carried out in secret, about a « cure » that some would like to keep to themselves. What if you’ve come to the wrong place? or too late?

You’ll have to unravel the Bloc’s secrets. Either way, you no longer have the luxury of choice: outside, it’s certain death.

German :

Tauchen Sie ein in das Herz von « Block 373 », einem intensiven und klaustrophobischen Indoor-Parcours, der letzten Bastion der Überlebenden. Doch selbst hier, hinter den Mauern, ist nicht alles unter Kontrolle.

Sie gehören zu den wenigen Überlebenden eines verheerenden Virus, der ganze Bevölkerungen ausgelöscht und die Menschen in hungrige Kreaturen verwandelt hat. Ein kürzlich aufgefangener Funkspruch hat Sie zu Block 373 geführt, der als letzter sicherer Zufluchtsort in der Region angepriesen wird.

Ist das Ihre letzte Hoffnung? Aber sobald Sie drin sind, stimmt etwas nicht. Die Umgebung, die Blicke, das Schweigen alles lässt Sie misstrauisch werden. Was, wenn die Bewohner nicht so wohlwollend sind, wie sie vorgeben?

Schnell finden Sie heraus, dass Überlebende spurlos verschwinden. Es gibt Gerüchte über medizinische Experimente, die im Geheimen durchgeführt werden, und über ein « Heilmittel », das einige für sich behalten wollen. Was, wenn Sie am falschen Ort oder zu spät gekommen sind?

Sie müssen die Geheimnisse des Blocks lüften. Sie haben nicht den Luxus, sich entscheiden zu müssen.

Italiano :

Immergetevi nel cuore del « Blocco 373 », un parco indoor intenso e claustrofobico, ultimo baluardo dei sopravvissuti. Ma anche qui, dietro le mura, non tutto è sotto controllo.

Siete uno dei pochi sopravvissuti a un virus devastante che ha spazzato via intere popolazioni, trasformando gli esseri umani in creature affamate. Un recente messaggio radio vi ha guidato al Blocco 373, indicato come l’ultimo rifugio sicuro della regione.

È la vostra ultima speranza? Ma una volta dentro, qualcosa va storto. Il luogo, l’aspetto, il silenzio: tutto vi rende sospettosi. E se gli abitanti non fossero così benevoli come dicono?

Ben presto si scopre che i sopravvissuti scompaiono senza lasciare traccia. Circolano voci su esperimenti medici condotti in segreto, su una « cura » che alcuni vogliono tenere per sé. E se foste arrivati nel posto sbagliato o troppo tardi?

Dovrete svelare i segreti del Blocco. In ogni caso, non avete più il lusso di scegliere: fuori, la morte è garantita.

Espanol :

Sumérgete en el corazón del « Bloque 373 », un intenso y claustrofóbico parque cubierto, el último bastión de los supervivientes. Pero incluso aquí, tras los muros, no todo está bajo control.

Eres uno de los pocos supervivientes de un virus devastador que acabó con poblaciones enteras, convirtiendo a los humanos en criaturas hambrientas. Un reciente mensaje de radio te ha guiado hasta el Bloque 373, anunciado como el último refugio seguro de la región.

¿Esta es su última esperanza? Pero una vez dentro, algo va mal. El lugar, el aspecto, el silencio: todo te hace sospechar. ¿Y si los habitantes no son tan benévolos como dicen?

Pronto descubres que los supervivientes desaparecen sin dejar rastro. Circulan rumores sobre experimentos médicos llevados a cabo en secreto, sobre una « cura » que algunos quieren mantener en secreto. ¿Y si has llegado al lugar equivocado? o ¿demasiado tarde?

Tendrás que desentrañar los secretos del Bloque. En cualquier caso, ya no tienes el lujo de elegir: fuera, la muerte está garantizada.

