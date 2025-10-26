Halloween Boussac
Halloween Boussac dimanche 26 octobre 2025.
Halloween
6 Place Carnot Boussac Creuse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Spéciale Halloween Pour Petits et Grands !
À l’occasion d’Halloween, nous vous ouvrons nos portes pour une après-midi festive et pleine de surprises !
Pour seulement 5 €, participez à un atelier pumpkin carving (sculpture de citrouilles) avec boisson et gâteau inclus.
Au programme
✨Atelier de sculpture de citrouilles
✨ Concours récompenses pour la plus belle sculpture et le meilleur déguisement
✨ Vente flash de manteaux d’hiver à prix effrayants
✨ Cadeaux gratuits jouets et DVD pour repartir les bras chargés
✨ Une ambiance conviviale et familiale, pour les enfants comme pour les adultes
Venez en famille, entre amis ou déguisés pour profiter d’un Halloween unique ! .
6 Place Carnot Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine boussacbrocante@gmail.com
