Halloween Boussac

Halloween Boussac dimanche 26 octobre 2025.

Halloween

6 Place Carnot Boussac Creuse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Spéciale Halloween Pour Petits et Grands !

À l’occasion d’Halloween, nous vous ouvrons nos portes pour une après-midi festive et pleine de surprises !

Pour seulement 5 €, participez à un atelier pumpkin carving (sculpture de citrouilles) avec boisson et gâteau inclus.

Au programme

✨Atelier de sculpture de citrouilles

✨ Concours récompenses pour la plus belle sculpture et le meilleur déguisement

✨ Vente flash de manteaux d’hiver à prix effrayants

✨ Cadeaux gratuits jouets et DVD pour repartir les bras chargés

✨ Une ambiance conviviale et familiale, pour les enfants comme pour les adultes

Venez en famille, entre amis ou déguisés pour profiter d’un Halloween unique ! .

6 Place Carnot Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine boussacbrocante@gmail.com

English : Halloween

German : Halloween

Italiano :

Espanol : Halloween

L’événement Halloween Boussac a été mis à jour le 2025-09-17 par Creuse Confluence Tourisme