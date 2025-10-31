Halloween Sardy les Forges Brèves

Début : 2025-10-31 15:30:00

fin : 2025-10-31 18:30:00

2025-10-31

Halloween à Brèves le 31 octobre 2025 salle Sardy à partir de 15h30 Coloriage, histoire d’halloween, goûter à 16h Sorcières, fantômes, monstres… seront de sorties dans notre village. Des bonbons vous seront demandés à partir de 16h30 .

Sardy les Forges Salle des fêtes Brèves 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 25 26 mairie-breves@orange.fr

