Halloween Buxeuil Buxeuil
vendredi 23 octobre 2026 · Buxeuil
Informations pratiques
Buxeuil
Halloween Buxeuil
Buxeuil Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-23 14:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24
Le Comité des fêtes de Buxeuil organise la 10ème édition de son Halloween pour les enfants. Préparez-vous à vivre une expérience terrifiante !
Rendez-vous à la salle des fêtes de Buxeuil le vendredi 23 octobre à partir de 18h et le samedi 24 octobre à partir de 14h. Un Terrible Labyrinthe Hanté sera aussi à explorer pour les plus téméraires ! .
Buxeuil 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 29 93 02 96
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English :
The Comité des fêtes de Buxeuil is organizing its 9th Halloween for children.
L’événement Halloween Buxeuil Buxeuil a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Champs d’Amour