Informations pratiques

Buxeuil

Halloween Buxeuil

Buxeuil Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-23 14:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-24

Le Comité des fêtes de Buxeuil organise la 10ème édition de son Halloween pour les enfants. Préparez-vous à vivre une expérience terrifiante !

Rendez-vous à la salle des fêtes de Buxeuil le vendredi 23 octobre à partir de 18h et le samedi 24 octobre à partir de 14h. Un Terrible Labyrinthe Hanté sera aussi à explorer pour les plus téméraires ! .

Buxeuil 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 29 93 02 96

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English :

The Comité des fêtes de Buxeuil is organizing its 9th Halloween for children.

L’événement Halloween Buxeuil Buxeuil a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Champs d’Amour