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Halloween Buxeuil Buxeuil

vendredi 23 octobre 2026 · Buxeuil

Halloween Buxeuil Buxeuil

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
36150 Buxeuil
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Buxeuil

Halloween Buxeuil

Buxeuil Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-23 14:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24

Le Comité des fêtes de Buxeuil organise la 10ème édition de son Halloween pour les enfants. Préparez-vous à vivre une expérience terrifiante !
Rendez-vous à la salle des fêtes de Buxeuil le vendredi 23 octobre à partir de 18h et le samedi 24 octobre à partir de 14h. Un Terrible Labyrinthe Hanté sera aussi à explorer pour les plus téméraires !   .

Buxeuil 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 29 93 02 96 

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English :

The Comité des fêtes de Buxeuil is organizing its 9th Halloween for children.

L’événement Halloween Buxeuil Buxeuil a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Champs d’Amour

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