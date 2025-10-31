HALLOWEEN BY LAVANS 2025 LA SOIRÉE DE FEU ARRIVE ! Lavans-lès-Saint-Claude

Salle des fêtes Lavans-lès-Saint-Claude Jura

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-11-01 01:00:00

Vendredi 31 octobre dès 18h30 Salle des fêtes de Lavans-lès-Saint-Claude

Prépare toi à vivre LA soirée la plus terrifiante, festive et solidaire de l’année !

– “Promenons nous dans les bois…” si tu l’oses

– Spectacle pyrotechnique à couper le souffle !

– Bal des vampires by DJ Berni ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit

– Maquillage monstrueux, surprises, buvette snacking et une tonne de bonne humeur !

D’autre surprise à venir.

Et le + beau Tous les bénéfices sont reversés à l’association Courir Pour Elles , pour soutenir la lutte contre le cancer.

Viens déguisé, viens flippé, viens danser, viens kiffer…

Mais surtout viens faire partie de la légende “HALLOWEEN BY LAVANS” ! .

Salle des fêtes Lavans-lès-Saint-Claude 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté Animlavans@gmail.com

L’événement HALLOWEEN BY LAVANS 2025 LA SOIRÉE DE FEU ARRIVE ! Lavans-lès-Saint-Claude a été mis à jour le 2025-10-14 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE