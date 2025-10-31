HALLOWEEN BY LAVANS 2025 LA SOIRÉE DE FEU ARRIVE ! Lavans-lès-Saint-Claude
Salle des fêtes Lavans-lès-Saint-Claude Jura
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-11-01 01:00:00
Vendredi 31 octobre dès 18h30 Salle des fêtes de Lavans-lès-Saint-Claude
Prépare toi à vivre LA soirée la plus terrifiante, festive et solidaire de l’année !
– “Promenons nous dans les bois…” si tu l’oses
– Spectacle pyrotechnique à couper le souffle !
– Bal des vampires by DJ Berni ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit
– Maquillage monstrueux, surprises, buvette snacking et une tonne de bonne humeur !
D’autre surprise à venir.
Et le + beau Tous les bénéfices sont reversés à l’association Courir Pour Elles , pour soutenir la lutte contre le cancer.
Viens déguisé, viens flippé, viens danser, viens kiffer…
Mais surtout viens faire partie de la légende “HALLOWEEN BY LAVANS” ! .
Salle des fêtes Lavans-lès-Saint-Claude 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté Animlavans@gmail.com
L’événement HALLOWEEN BY LAVANS 2025 LA SOIRÉE DE FEU ARRIVE ! Lavans-lès-Saint-Claude a été mis à jour le 2025-10-14 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE