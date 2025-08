Halloween By Slay ! Tours

Après une première édition SOLD OUT sur 3 dates, La Famille Dragams revient pour un 2e épisode encore plus terrible LE BAL DES MONSTRES !La famille Dragams, c’est la création spécial “halloween” de la Compagnie SLAY!, portée par l’association du même nom et librement inspirée des cartoons de Charles Addams. C’est un cabaret drag joyeux, farfelu et folklorique, où toutes les identités et les histoires sont les bienvenu.es !

Pour ce nouveau spectacle, on vous a réservé du très, très, TRES lourd, avec au programme

1re partie DRAG SHOW poétique, drôle, acrobatique, saphique et atrocement grisant digne des plus grands drames shakespeariens

2e partie CONCERT de l’incroyable MADDY STREET.

Pour les plus chaud.es d’entre vous, un DJ set endiablé clôturera la soirée. .

English :

After a first edition SOLD OUT on 3 dates, La Famille Dragams is back for an even more terrible 2nd episode: LE BAL DES MONSTRES (THE MONSTERS’ BALL)!

German :

Nach einer ersten Ausgabe, die an drei Terminen ausverkauft war, kehrt die Dragams-Familie mit einer zweiten, noch schrecklicheren Episode zurück: DER MONSTERBALL!Die Dragams-Familie ist die spezielle Halloween-Kreation der Firma SLAY!

Italiano :

Dopo una prima edizione SOLD OUT in 3 date, The Dragams Family torna per un secondo episodio ancora più terrificante: THE MONSTER’S BALL! The Dragams Family è la speciale creazione di Halloween della SLAY Company!

Espanol :

Después de una primera edición SOLD OUT en 3 fechas, The Dragams Family vuelve para un 2º episodio aún más terrorífico: ¡EL MONSTER’S BALL! The Dragams Family es la creación especial de Halloween de la compañía SLAY!

