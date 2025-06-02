HALLOWEEN – CABARET VAUBAN Brest

HALLOWEEN Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.

QUAI OUEST MUSIQUES PRÉSENTE : : HALLOWEENHALLOWEEN – 30 janvier 2026 – Cabaret Vauban à BrestL’histoire d’Halloween commence en 1982 : Printemps de Bourges en de´couvertes en 86, premier album « Part One » en 88, c’est l’entre´e dans l’univers du rock progressif, connu pour de´passer les limites traditionnelles du rock tout en conservant sa puissance.Avec l’arrive´e d’un batteur et d’une chanteuse et 3 albums plus tard, Halloween devient en quelques anne´es une re´fe´rence au style unique, reconnu et encense´ par la critique au niveau national et international.Le groupe se met en pause en 2002 et se re´veille en 2020. 20 ans apre`s, Halloween remonte sur sce`ne et passe a` une version plus puissante et plus riche encore pour présenter son nouvel album PSY-KO, a` la fois fide`le a` l’esprit du groupe et e´bouriffant a` souhait !

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29