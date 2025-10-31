HALLOWEEN Voiles Rouges Canet-en-Roussillon

HALLOWEEN Voiles Rouges Canet-en-Roussillon vendredi 31 octobre 2025.

HALLOWEEN

Voiles Rouges 196 Avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

Date(s) :

2025-10-31 2025-11-01

Attention « Les clowns maléfiques débarquent aux Voiles Rouges » pour vous faire vivre l’horreur.

.

Voiles Rouges 196 Avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

English :

Watch out for the « Evil Clowns at Les Voiles Rouges » horror show.

German :

Achtung « Die bösen Clowns landen in Les Voiles Rouges », um Ihnen das Fürchten zu lehren.

Italiano :

Cercate « I clown malvagi stanno arrivando a Les Voiles Rouges » per portarvi l’orrore.

Espanol :

Esté atento a « Los payasos malvados llegan a Les Voiles Rouges » para traerle el horror.

L’événement HALLOWEEN Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-09-12 par CANET TOURISME