HALLOWEEN Voiles Rouges Canet-en-Roussillon
HALLOWEEN Voiles Rouges Canet-en-Roussillon vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN
Voiles Rouges 196 Avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-11-01 18:00:00
2025-10-31 2025-11-01
Attention « Les clowns maléfiques débarquent aux Voiles Rouges » pour vous faire vivre l’horreur.
Voiles Rouges 196 Avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
English :
Watch out for the « Evil Clowns at Les Voiles Rouges » horror show.
German :
Achtung « Die bösen Clowns landen in Les Voiles Rouges », um Ihnen das Fürchten zu lehren.
Italiano :
Cercate « I clown malvagi stanno arrivando a Les Voiles Rouges » per portarvi l’orrore.
Espanol :
Esté atento a « Los payasos malvados llegan a Les Voiles Rouges » para traerle el horror.
