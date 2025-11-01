HALLOWEEN Canet

Animations diverses autour d’Halloween.

Toute l’après-midi atelier photophore, carte d’Halloween, activités diverses…

De 14h30 15h30, concours de la plus belle citrouille.

Apportez votre citrouille déjà prête afin de participer au concours (une vraie, en papier mâché…fait selon tes envies). Les monstres auront jusqu’à 15h30 pour voter pour la plus belle.

(3 catégories maternelle, primaire et les plus grands). Annonce des gagnants à 16h.

À 15h, transformez votre ami en momie.

Serez-vous le plus rapide pour enrouler votre ami et le transformer en momie ? Venez vous amuser et relever le défi !

À partir de 16h, concours de déguisements enfilez le plus monstrueux des déguisements et participez au concours. Venez défiler devant le jury qui déterminera le grand gagnant.

Plusieurs catégories, dont les adultes !

À 17h30 distribution de ballons lumineux.

À 18h, départ pour une marche effrayante dans les rues du village. Au retour, distribution de bonbons !

Bar et petite restauration pour les petits et grands. .

Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 15 67 17 25 cape34800@gmail.com

English :

Various Halloween activities.

German :

Verschiedene Animationen rund um Halloween

Italiano :

Varie attività di Halloween.

Espanol :

Diversas actividades de Halloween.

