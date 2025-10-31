HALLOWEEN CHAIR DE POULE MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse

HALLOWEEN CHAIR DE POULE

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Pour Halloween, le Muséum vous propose un spectacle de contes qui donnent la chair de poule, spécialement pour les enfants !

Vous êtes venus de votre plein gré au Muséum ? Fantômes, cimetières, monstres et revenants ne vous font pas peur ? C’est tout à votre honneur.

Donnez quand même la main à votre pépé, votre mémé, votre papa, votre maman qui vous accompagnent. Ils sont les premiers à claquer du dentier et à supplier la conteuse d’arrêter ses histoires d’épouvante. Même les squelettes des grands carnassiers cachés dans les vitrines du musée vont trembler. Ah, vous faites moins les malins !

Bon à savoir

– Jeune public 3-6 ans le matin, à partir de 6 ans l’après-midi

– Prix inclus dans le billet d’entrée .

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84

English :

For Halloween, the Museum is putting on a show of spooky tales especially for children!

German :

Zu Halloween bietet das Museum eine Show mit gruseligen Geschichten speziell für Kinder an!

Italiano :

In occasione di Halloween, il Museo mette in scena uno spettacolo di racconti spettrali dedicato ai bambini!

Espanol :

Para Halloween, el Museo ofrece un espectáculo de cuentos espeluznantes especialmente pensado para los niños

