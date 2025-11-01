Halloween Chambrey

Halloween Chambrey samedi 1 novembre 2025.

Halloween

Chambrey Moselle

Samedi 2025-11-01 16:00:00

2025-11-01

2025-11-01

Petits et grands, nous vous attendons à l’ancienne école pour notre rendez-vous d’Halloween avec votre plus terrifiant déguisement

Alors n’oubliez pas d’inscrire vos enfants auprès de Laura pour ce bel évènementTout public

Chambrey 57170 Moselle Grand Est +33 6 62 04 58 77

Young and old, we look forward to seeing you at the old school for our Halloween get-together in your most terrifying disguise

So don’t forget to register your children with Laura for this wonderful event

Groß und Klein, wir erwarten euch in der alten Schule zu unserem Halloween-Treffen mit eurer furchterregendsten Verkleidung

Vergessen Sie also nicht, Ihre Kinder bei Laura für dieses schöne Ereignis anzumelden

Grandi e piccini, non vediamo l’ora di vedervi alla vecchia scuola per la nostra festa di Halloween con il vostro travestimento più terrificante

Non dimenticate quindi di iscrivere i vostri bambini a Laura per questo grande evento!

Pequeños y mayores, esperamos veros en la vieja escuela para nuestra fiesta de Halloween con vuestro disfraz más terrorífico

¡Así que no olvidéis inscribir a vuestros hijos con Laura para este gran evento!

L’événement Halloween Chambrey a été mis à jour le 2025-10-14 par OT DU PAYS SAULNOIS