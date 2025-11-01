Halloween Chambrey
Halloween Chambrey samedi 1 novembre 2025.
Halloween
Chambrey Moselle
Gratuit
0
Gratuit
Début : Samedi 2025-11-01 16:00:00
fin : 2025-11-01
Début : Samedi Samedi 2025-11-01 16:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Petits et grands, nous vous attendons à l’ancienne école pour notre rendez-vous d’Halloween avec votre plus terrifiant déguisement
Alors n’oubliez pas d’inscrire vos enfants auprès de Laura pour ce bel évènementTout public
0 .
Chambrey 57170 Moselle Grand Est +33 6 62 04 58 77
English :
Young and old, we look forward to seeing you at the old school for our Halloween get-together in your most terrifying disguise
So don’t forget to register your children with Laura for this wonderful event
German :
Groß und Klein, wir erwarten euch in der alten Schule zu unserem Halloween-Treffen mit eurer furchterregendsten Verkleidung
Vergessen Sie also nicht, Ihre Kinder bei Laura für dieses schöne Ereignis anzumelden
Italiano :
Grandi e piccini, non vediamo l’ora di vedervi alla vecchia scuola per la nostra festa di Halloween con il vostro travestimento più terrificante
Non dimenticate quindi di iscrivere i vostri bambini a Laura per questo grande evento!
Espanol :
Pequeños y mayores, esperamos veros en la vieja escuela para nuestra fiesta de Halloween con vuestro disfraz más terrorífico
¡Así que no olvidéis inscribir a vuestros hijos con Laura para este gran evento!
L’événement Halloween Chambrey a été mis à jour le 2025-10-14 par OT DU PAYS SAULNOIS