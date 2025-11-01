Halloween Chartuzac
Halloween Chartuzac samedi 1 novembre 2025.
Halloween
salle des fêtes Chartuzac Charente-Maritime
Début : 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Goûter, chasse aux bonbons, création d’halloween, concours du meilleur déguisement et repas partagé sur le thème. Les enfants sont sous les responsabilité des parents.
salle des fêtes Chartuzac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 36 89 63 apestsimon@gmail.com
English :
Snacks, candy hunts, Halloween creations, best-dressed contest and themed lunch. Children are the responsibility of their parents.
German :
Snacks, Süßigkeitenjagd, Halloween-Kreationen, Wettbewerb um das beste Kostüm und ein gemeinsames Essen zum Thema. Die Kinder stehen unter der Verantwortung der Eltern.
Italiano :
Merenda, dolcetto o scherzetto, creazioni di Halloween, concorso per il miglior vestito e pranzo a tema. I bambini sono sotto la responsabilità dei genitori.
Espanol :
Merienda, truco o trato, creaciones de Halloween, concurso del mejor disfraz y almuerzo temático. Los niños son responsabilidad de sus padres.
L’événement Halloween Chartuzac a été mis à jour le 2025-10-11 par Offices de Tourisme de Jonzac