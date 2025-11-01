Halloween Chartuzac

Halloween Chartuzac samedi 1 novembre 2025.

Halloween

salle des fêtes Chartuzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Goûter, chasse aux bonbons, création d’halloween, concours du meilleur déguisement et repas partagé sur le thème. Les enfants sont sous les responsabilité des parents.

salle des fêtes Chartuzac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 36 89 63 apestsimon@gmail.com

English :

Snacks, candy hunts, Halloween creations, best-dressed contest and themed lunch. Children are the responsibility of their parents.

German :

Snacks, Süßigkeitenjagd, Halloween-Kreationen, Wettbewerb um das beste Kostüm und ein gemeinsames Essen zum Thema. Die Kinder stehen unter der Verantwortung der Eltern.

Italiano :

Merenda, dolcetto o scherzetto, creazioni di Halloween, concorso per il miglior vestito e pranzo a tema. I bambini sono sotto la responsabilità dei genitori.

Espanol :

Merienda, truco o trato, creaciones de Halloween, concurso del mejor disfraz y almuerzo temático. Los niños son responsabilidad de sus padres.

L’événement Halloween Chartuzac a été mis à jour le 2025-10-11 par Offices de Tourisme de Jonzac