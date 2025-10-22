Halloween Chasse au trésor au château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn

Château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn Aveyron

Début : Mercredi 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22 2025-10-29

Apprenti sorcier vient prouver tes talents !

Château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 21 34 contact@chateaudepeyrelade.com

English :

Apprentice sorcerer comes to prove your talents!

German :

Zauberlehrling kommt, um deine Talente zu beweisen!

Italiano :

Apprendista stregone, vieni a dimostrare il tuo talento!

Espanol :

Aprendiz de brujo, ¡ven y demuestra tu talento!

