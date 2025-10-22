Halloween Chasse au trésor au château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn
Début : Mercredi 2025-10-22
2025-10-22 2025-10-29
Apprenti sorcier vient prouver tes talents !
Château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 21 34 contact@chateaudepeyrelade.com
Apprentice sorcerer comes to prove your talents!
Zauberlehrling kommt, um deine Talente zu beweisen!
Apprendista stregone, vieni a dimostrare il tuo talento!
Aprendiz de brujo, ¡ven y demuestra tu talento!
L’événement Halloween Chasse au trésor au château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn a été mis à jour le 2025-10-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)