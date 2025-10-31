Halloween Chasse aux bonbons les meneques Locoal-Mendon
les meneques Marianimaux Locoal-Mendon Morbihan
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 16:30:00
2025-10-31
Atelier de 2h30.
On vous attend déguisés.
Pour les enfants de 4 à 12 ans.
Chasse aux bonbons avec les animaux avec différentes activités pour en apprendre plus sur eux en même temps.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .
les meneques Marianimaux Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
