Halloween Chasse aux bonbons les meneques Locoal-Mendon

Halloween Chasse aux bonbons les meneques Locoal-Mendon vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Chasse aux bonbons

les meneques Marianimaux Locoal-Mendon Morbihan

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Atelier de 2h30.

On vous attend déguisés.

Pour les enfants de 4 à 12 ans.

Chasse aux bonbons avec les animaux avec différentes activités pour en apprendre plus sur eux en même temps.

Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .

les meneques Marianimaux Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20

L’événement Halloween Chasse aux bonbons Locoal-Mendon a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon