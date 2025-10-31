Halloween chez Bienfaits Yvetot
Halloween chez Bienfaits Yvetot vendredi 31 octobre 2025.
Halloween chez Bienfaits
2 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime
Pour célébrer Halloween, Bienfaits propose un atelier maquillage pour enfant de 15h à 17h ainsi qu’un concert de Maïté Hédou Academy à 16h. .
2 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 77 75 72 38 bienfaits.yvetot@gmail.com
