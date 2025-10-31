Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween chez Bienfaits Yvetot

2 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

Pour célébrer Halloween, Bienfaits propose un atelier maquillage pour enfant de 15h à 17h ainsi qu’un concert de Maïté Hédou Academy à 16h.   .

2 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 77 75 72 38  bienfaits.yvetot@gmail.com

