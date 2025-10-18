HALLOWEEN CHEZ LES COW-BOYS Montpellier

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Ne manquez pas le spectacle « HALLOWEEN CHEZ LES COW-BOYS » au Théâtre le Point Comédie !

Emma est une petite fille pleine de vie et surtout qui a un sacré caractère. Enfin, selon ses parents ! Mais si avoir un sacré caractère, c’est refuser de se déguiser en sorcière pour Halloween (parce qu’elle a essayé l’année dernière de s’envoler avec le balai de la cuisine et c’est nul ça n’a pas marché !) alors oui elle a un sacré caractère !

Cette année c’est décidé, elle se déguisera en cowboy !

Alors le soir d’Halloween, Emma enfile son chapeau de cowboy, sa ceinture à boucle et ses bottes et part récolter des bonbons ! Mais l’un d’entre eux a un goût vraiment spécial… Un goût de poussière et de sable… un étrange goût de…Far West ! Instantanément elle est projetée dans la ville fantôme de Citrouille City dans l’Ouest Américain dans laquelle elle devra faire équipe avec le Shérif Rigolo, et plein d’autres personnages loufoques pour affronter Cactus Joe prêt à tout pour voler les citrouilles magiques !

Un spectacle pour les enfants de 5 à 10 ans. Durée 45-50 minutes

Tarif unique 10 € (adultes ou enfants)

Dates tous les jours des vacances scolaires de la Toussaint à 16h00 .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

Don’t miss the show « La Petite sorcière » at Théâtre le Point Comédie!

German :

Verpassen Sie nicht die Aufführung « Die kleine Hexe » im Theater le Point Comédie!

Italiano :

Non perdete lo spettacolo « La Petite sorcière » al Théâtre le Point Comédie!

Espanol :

¡No se pierda el espectáculo « La Petite sorcière » en el Théâtre le Point Comédie!

