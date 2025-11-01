Halloween Ciné goûter Petit Vampire Cinéma de la Cité Angoulême
Halloween Ciné goûter Petit Vampire Cinéma de la Cité Angoulême samedi 1 novembre 2025.
Halloween Ciné goûter Petit Vampire
Cinéma de la Cité 60 Av. de Cognac Angoulême Charente
Tarif : 4.12 – 4.12 – 4.12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Viens profiter de cette séance spéciale Halloween au programme Petit Vampire , suivi d’un concours de déguisement et d’une collation au Cinéma de la Cité.
Cinéma de la Cité 60 Av. de Cognac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org
English :
Come and enjoy this special Halloween screening of Petit Vampire , followed by a costume contest and a snack at the Cinéma de la Cité.
German :
Komm und genieße diese Halloween-Sondervorstellung: Auf dem Programm steht Kleiner Vampir , gefolgt von einem Kostümwettbewerb und einem Snack im Cinéma de la Cité.
Italiano :
Venite a godervi questa proiezione speciale di Halloween: il programma comprende Petit Vampire , seguito da un concorso in maschera e da una merenda al Cinéma de la Cité.
Espanol :
Venga a disfrutar de esta proyección especial de Halloween: el programa incluye Petit Vampire , seguida de un concurso de disfraces y un aperitivo en el Cinéma de la Cité.
L’événement Halloween Ciné goûter Petit Vampire Angoulême a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême