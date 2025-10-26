Halloween Circus Horror Plouasne

Halloween Circus Horror Plouasne dimanche 26 octobre 2025.

Halloween Circus Horror

ZA de la Gare Plouasne Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-26 15:00:00

fin : 2025-10-26 21:00:00

2025-10-26

Animation Halloween

Il y aura aussi un petit tunnel pour les plus petits afin qu’ils puissent s’amuser!

Présence d’un DJ sur le site pour ambiancer la journée et continuer dans la soirée

Tunnel de l’horreur 2 € (déconseillé aux personnes et enfants sensibles)

Activités pour les enfants balade en poney, pêche à la ligne, structure gonflable.

Restauration Buvette .

ZA de la Gare Plouasne 22830 Côtes-d’Armor Bretagne

