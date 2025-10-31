Halloween Circus Le bal des damnés Le Circus Capbreton

HALLOWEEN CIRCUS LE BAL DES DAMNES
VEN. 31 OCT
ARTHUR SATAN + LEROY SE MEURT + LA FIN DE LA SOCIETE TELLE QUE NOUS LA CONNAISSONS + MR ROLLIN + THREE HOMIES DARTA / MARIUS / PIERINO + ESM3
Ouverture des portes 19h
Début 19h

INFOS ET BILLETTERIE A VENIR
Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine  

English : Halloween Circus Le bal des damnés

HALLOWEEN CIRCUS LE BAL DES DAMNES
FRIDAY 31 OCT
ARTHUR SATAN + LEROY SE MEURT + LA FIN DE LA SOCIETE TELLE QUE NOUS LA CONNAISSONS + MR ROLLIN + THREE HOMIES DARTA / MARIUS / PIERINO + ESM3
Doors open: 7pm
Start time: 7pm

INFO AND TICKETS TO COME

German : Halloween Circus Le bal des damnés

HALLOWEEN CIRCUS DER BALL DER VERDAMMTEN
FR. 31. OKT
ARTHUR SATAN + LEROY STIRBT + DAS ENDE DER GESELLSCHAFT, WIE WIR SIE KENNEN + MR ROLLIN + THREE HOMIES: DARTA / MARIUS / PIERINO + ESM3
Öffnung der Türen: 19 Uhr
Beginn: 19 Uhr

INFOS UND KARTENVERKAUF FOLGEN

Italiano :

CIRCO DI HALLOWEEN IL BALLO DEI DANNATI
VENERDI 31 OTTOBRE
ARTHUR SATAN + LEROY SE MEURT + LA FIN DE LA SOCIETE TELLE QUE NOUS LA CONNAISSONS + MR ROLLIN + THREE HOMIES DARTA / MARIUS / PIERINO + ESM3
Apertura porte: 19:00
Inizio: ore 19.00

INFO E BIGLIETTI A BREVE

Espanol : Halloween Circus Le bal des damnés

CIRCO DE HALLOWEEN EL BAILE DE LOS MALDITOS
VIERNES 31 OCT
ARTHUR SATAN + LEROY SE MEURT + LA FIN DE LA SOCIETE TELLE QUE NOUS LA CONNAISSONS + MR ROLLIN + THREE HOMIES DARTA / MARIUS / PIERINO + ESM3
Apertura de puertas: 19h
Inicio: 19h

INFO Y ENTRADAS

