Halloween Circus Lillebonne

Halloween Circus Lillebonne samedi 15 novembre 2025.

Halloween Circus

Rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 13:30:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Mesdames et Messieurs, petits et grands, approchez, approchez… Halloween Circus est de retour dans les sites et musées du Département de la Seine-Maritime ! Prenez votre ticket pour vivre une nouvelle saison d’Halloween inoubliable !

Le concept Plongez dans une fête foraine hors du temps, où l’ambiance du cirque se mêle aux frissons d’Halloween. En famille ou entre amis, participez à une kermesse ludique et interactive en compagnie d’effrayants personnages costumés aussi bizarres que rigolos. Une expérience immersive, drôle et délicieusement monstrueuse vous attend.

Au programme Des créatures excentriques, des stands de jeux aussi amusants qu’inquiétants, des rires, des frissons, des bonbons, des surprises… et des lots à gagner !

Votre mission À votre arrivée, le mystérieux Juraj Cukrikoch, cousin de Miroslav Smerzlina que vous avez peut-être croisé l’an passé, vous remettra un ticket d’entrée. Gardez-le précieusement et suivez bien ses instructions. Une fois votre ticket en main, vous devrez réaliser six épreuves pour espérer sortir indemne de la fête foraine hantée. Vous devrez faire preuve de courage et d’ingéniosité car chaque stand est gardé par un monstre de foire prêt à tester votre bravoure.

Halloween Circus, c’est aussi… des décors, de la musique, de bonnes odeurs de barbe à papa et des bonbons ! N’oubliez pas de vous munir d’un petit sac pour les récolter.

Un dernier conseil Il paraît que les enfants déguisés ont remporté davantage d’épreuves l’an passé… Coïncidence ? On ne pense pas…

Dimanche 2 novembre

Théâtre romain de Lillebonne

De 13h30 à 17h00

À partir de 7 ans

INFOS PRATIQUES

Inscription obligatoire

1 mois avant chaque date sur theatreromaindelillebonne.fr .

Rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 theatreromain.lillebonne@seinemaritime.fr

