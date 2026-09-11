Halloween Circus JARDIN DES TRACES Uckange

Informations pratiques

Uckange

Halloween Circus

JARDIN DES TRACES 1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Le Jardin des Traces se met aux couleurs d’Halloween le temps d’une journée festive pour toute la famille. Au programme : spectacles en déambulation, artisanat sur le thème d’Halloween, ateliers créatifs, boîte à rire pour les enfants, jeux de société, lecture à haute voix, jeux en bois géants et stand de maquillage.

La fête se poursuivra avec une animation musicale avant de s’achever par un feu d’artifice. Buvette et restauration seront également proposées par les bénévoles du CAU. Les visiteurs sont invités à venir déguisés pour profiter pleinement de l’ambiance d’Halloween.Tout public

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JARDIN DES TRACES 1 rue du Jardin des Traces Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 3 82 86 55 96 jardinsdestraces@uckange.fr

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English :

Le Jardin des Traces is decked out in Halloween colors for a festive day out for the whole family. On the program: street performances, Halloween-themed crafts, creative workshops, a “laugh box” for kids, board games, story time, giant wooden games, and a face-painting booth.

The festivities will continue with live music before concluding with a fireworks display. Refreshments and food will also be provided by CAU volunteers. Visitors are invited to come in costume to fully enjoy the Halloween atmosphere.

L’événement Halloween Circus Uckange a été mis à jour le 2026-09-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME