HALLOWEEN Colmar

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-31 13:45:00

fin : 2025-10-31 16:45:00

2025-10-31

La patinoire de Colmar revêtira son voile noir le temps d’un après-midi ! Frissons, décorations monstrueuses, bonbons, élection du meilleur costume, tous les ingrédients d’une fête d’Halloween réussie ! Repartez avec une photo souvenir grâce au photobooth qui sera installé avec de nombreux accessoires ! Venez nombreux déguisés en horribles créatures pour peupler ce monde étrange !

INFORMATIONS PRATIQUES

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Sans réservation.

Restauration sur place. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

The Colmar skating rink will don its black veil for an afternoon!

German :

Die Eisbahn in Colmar wird für einen Nachmittag ihren schwarzen Schleier überziehen!

Italiano :

La pista di pattinaggio di Colmar indosserà il suo velo nero per un pomeriggio!

Espanol :

La pista de hielo de Colmar se vestirá de negro por una tarde

