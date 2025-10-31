HALLOWEEN Colmar
HALLOWEEN Colmar vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN
15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31 13:45:00
fin : 2025-10-31 16:45:00
Date(s) :
2025-10-31
La patinoire de Colmar revêtira son voile noir le temps d’un après-midi !
La patinoire de Colmar revêtira son voile noir le temps d’un après-midi ! Frissons, décorations monstrueuses, bonbons, élection du meilleur costume, tous les ingrédients d’une fête d’Halloween réussie ! Repartez avec une photo souvenir grâce au photobooth qui sera installé avec de nombreux accessoires ! Venez nombreux déguisés en horribles créatures pour peupler ce monde étrange !
Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr
E-billets et abonnements sur www.patinoirecolmar.fr
INFORMATIONS PRATIQUES
Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Sans réservation.
Restauration sur place. .
15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr
English :
The Colmar skating rink will don its black veil for an afternoon!
German :
Die Eisbahn in Colmar wird für einen Nachmittag ihren schwarzen Schleier überziehen!
Italiano :
La pista di pattinaggio di Colmar indosserà il suo velo nero per un pomeriggio!
Espanol :
La pista de hielo de Colmar se vestirá de negro por una tarde
L’événement HALLOWEEN Colmar a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme de Colmar