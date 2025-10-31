Halloween concert et repas Le bourg à la salle des fêtes Montmoreau

Halloween concert et repas Le bourg à la salle des fêtes Montmoreau vendredi 31 octobre 2025.

Halloween concert et repas

Le bourg à la salle des fêtes Aignes-et-puypéroux Montmoreau Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Dîner et spectacle pour Halloween !

Le bourg à la salle des fêtes Aignes-et-puypéroux Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 15 08 80 1996ladap@gmail.com

English : Halloween concert et repas

Halloween dinner and a show!

German : Halloween concert et repas

Halloween-Dinner und -Show!

Italiano : Halloween concert et repas

Cena e spettacolo di Halloween!

Espanol : Halloween concert et repas

Cena y espectáculo de Halloween

