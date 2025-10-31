Halloween concert et repas Le bourg à la salle des fêtes Montmoreau
Halloween concert et repas
Le bourg à la salle des fêtes Aignes-et-puypéroux Montmoreau Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Dîner et spectacle pour Halloween !
Le bourg à la salle des fêtes Aignes-et-puypéroux Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 15 08 80 1996ladap@gmail.com
English : Halloween concert et repas
Halloween dinner and a show!
German : Halloween concert et repas
Halloween-Dinner und -Show!
Italiano : Halloween concert et repas
Cena e spettacolo di Halloween!
Espanol : Halloween concert et repas
Cena y espectáculo de Halloween
