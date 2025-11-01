Halloween Concerts et tour du parc La Ferme du Myceli’Home Saint-Michel

Halloween Concerts et tour du parc

La Ferme du Myceli’Home 337 route des capucines Saint-Michel Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 16:00:00

fin : 2025-11-01 00:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Rejoignez-les pour une soirée magique inspirée du Seigneur des Anneaux et des mondes enchantés — elfes, sorciers, hobbits, êtres de la forêt. Venez costumé, laissez la musique, la nature et la lumière du feu vous emporter.

.

La Ferme du Myceli’Home 337 route des capucines Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine myceli1home@gmail.com

English :

Join them for a magical evening inspired by The Lord of the Rings and the enchanted worlds of elves, wizards, hobbits and forest creatures. Come in costume, let the music, nature and firelight carry you away.

German :

Begleiten Sie sie zu einem magischen Abend, der vom Herrn der Ringe und den verzauberten Welten inspiriert ist … Elfen, Zauberer, Hobbits, Waldwesen. Kommen Sie kostümiert, lassen Sie sich von der Musik, der Natur und dem Licht des Feuers mitreißen.

Italiano :

Unitevi a loro per una serata magica ispirata al Signore degli Anelli e ai mondi incantati di elfi, maghi, hobbit e creature della foresta. Venite in costume e lasciatevi trasportare dalla musica, dalla natura e dalla luce del fuoco.

Espanol :

Únase a ellos en una velada mágica inspirada en El Señor de los Anillos y los mundos encantados de elfos, magos, hobbits y criaturas del bosque. Ven disfrazado y déjate llevar por la música, la naturaleza y la luz del fuego.

L’événement Halloween Concerts et tour du parc Saint-Michel a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême