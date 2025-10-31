Halloween Crédin
Halloween Crédin vendredi 31 octobre 2025.
Halloween
Complexe sportif Crédin Morbihan
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Première édition d’une soirée Halloween avec au programme
– La venue d’un conteur Smerkïn le Gobnain,
– Un blind test effrayant
– Un quiz thématique
– Une dégustation insolite
– Des animations flash
– Et un bal horrifique
Un petit questionnaire vous est proposé pour avoir vos avis et suggestions, à la fin une petite récompense vous attend. .
Complexe sportif Crédin 56580 Morbihan Bretagne
