Halloween Crédin

Halloween Crédin vendredi 31 octobre 2025.

Halloween

Complexe sportif Crédin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Première édition d’une soirée Halloween avec au programme

– La venue d’un conteur Smerkïn le Gobnain,

– Un blind test effrayant

– Un quiz thématique

– Une dégustation insolite

– Des animations flash

– Et un bal horrifique

Un petit questionnaire vous est proposé pour avoir vos avis et suggestions, à la fin une petite récompense vous attend. .

Complexe sportif Crédin 56580 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween Crédin a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté