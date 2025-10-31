Halloween Crédin

Halloween Crédin vendredi 31 octobre 2025.

Halloween

Complexe sportif Crédin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Première édition d’une soirée Halloween avec au programme
– La venue d’un conteur Smerkïn le Gobnain,
– Un blind test effrayant
– Un quiz thématique
– Une dégustation insolite
– Des animations flash
– Et un bal horrifique
Un petit questionnaire vous est proposé pour avoir vos avis et suggestions, à la fin une petite récompense vous attend.   .

Complexe sportif Crédin 56580 Morbihan Bretagne  

L’événement Halloween Crédin a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté