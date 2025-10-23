Halloween dans la Grotte de Lastournelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-23

La Sorcière de la grotte vous guidera à sa manière dans la grotte de Lastournelle jeux, histoires…

Vivez un Halloween dans un lieu insolite une grotte !

Monstres, citrouilles, vampires, sorcières ou autres créatures étranges sont les bienvenu(e)s !

Durée 1 heure, réservation obligatoire.

Grotte de Lastournelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 88 90 60

English : Halloween dans la Grotte de Lastournelle

The Cave Witch will guide you through the Lastournelle cave in her own way: games, stories?

Experience Halloween in an unusual place: a cave!

Monsters, pumpkins, vampires, witches and other strange creatures are all welcome!

Duration 1 hour, booking essential.

German : Halloween dans la Grotte de Lastournelle

Die Hexe der Höhle wird Sie auf ihre Weise durch die Höhle von Lastournelle führen: Spiele, Geschichten?

Erleben Sie Halloween an einem ungewöhnlichen Ort: einer Höhle!

Monster, Kürbisse, Vampire, Hexen und andere seltsame Kreaturen sind herzlich willkommen!

Dauer: 1 Stunde, Reservierung erforderlich.

Italiano :

La Strega delle Caverne vi guiderà attraverso la grotta di Lastournelle, facendo giochi e raccontando storie?

Vivete Halloween in un luogo insolito: una grotta!

Mostri, zucche, vampiri, streghe e altre strane creature sono i benvenuti!

Durata 1 ora, prenotazione obbligatoria.

Espanol : Halloween dans la Grotte de Lastournelle

La Bruja de las Cavernas te guiará por la cueva de Lastournelle, jugando y contando historias?

Vive Halloween en un lugar insólito: ¡una cueva!

Monstruos, calabazas, vampiros, brujas y otras criaturas extrañas son bienvenidas

Duración: 1 hora. Imprescindible reservar.

