Halloween dans la Grotte de Lastournelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Grotte de Lastournelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne
La Sorcière de la grotte vous guidera à sa manière dans la grotte de Lastournelle jeux, histoires…
Vivez un Halloween dans un lieu insolite une grotte !
Monstres, citrouilles, vampires, sorcières ou autres créatures étranges sont les bienvenu(e)s !
Durée 1 heure, réservation obligatoire.
English : Halloween dans la Grotte de Lastournelle
The Cave Witch will guide you through the Lastournelle cave in her own way: games, stories?
Experience Halloween in an unusual place: a cave!
Monsters, pumpkins, vampires, witches and other strange creatures are all welcome!
Duration 1 hour, booking essential.
German : Halloween dans la Grotte de Lastournelle
Die Hexe der Höhle wird Sie auf ihre Weise durch die Höhle von Lastournelle führen: Spiele, Geschichten?
Erleben Sie Halloween an einem ungewöhnlichen Ort: einer Höhle!
Monster, Kürbisse, Vampire, Hexen und andere seltsame Kreaturen sind herzlich willkommen!
Dauer: 1 Stunde, Reservierung erforderlich.
Italiano :
La Strega delle Caverne vi guiderà attraverso la grotta di Lastournelle, facendo giochi e raccontando storie?
Vivete Halloween in un luogo insolito: una grotta!
Mostri, zucche, vampiri, streghe e altre strane creature sono i benvenuti!
Durata 1 ora, prenotazione obbligatoria.
Espanol : Halloween dans la Grotte de Lastournelle
La Bruja de las Cavernas te guiará por la cueva de Lastournelle, jugando y contando historias?
Vive Halloween en un lugar insólito: ¡una cueva!
Monstruos, calabazas, vampiros, brujas y otras criaturas extrañas son bienvenidas
Duración: 1 hora. Imprescindible reservar.
