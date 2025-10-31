Halloween dans le centre-ville Rue Georges Clemenceau Ancenis-Saint-Géréon
Halloween dans le centre-ville Rue Georges Clemenceau Ancenis-Saint-Géréon vendredi 31 octobre 2025.
Halloween dans le centre-ville
Rue Georges Clemenceau Centre-ville Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31 19:00:00
2025-10-31
Vendredi 31 octobre, viens fêter HALLOWEEN en centre-ville d’Ancenis-Saint-Géréon !
De 16h à 19h, les enfants (petits et grands) sont invités à venir récupérer des bonbons chez les commerçants participants — repérez cette affiche terrifiante sur leurs vitrines !
Et n’oubliez pas d’ouvrir l’œil… certaines vitrines réservent des surprises effrayantes.
Organisé par les commerçants du centre ville d’Ancenis Saint-Géréon. .
English :
Come and celebrate HALLOWEEN in downtown Ancenis-Saint-Géréon on Friday, October 31!
German :
Am Freitag, den 31. Oktober, kannst du HALLOWEEN im Stadtzentrum von Ancenis-Saint-Géréon feiern!
Italiano :
Venite a festeggiare HALLOWEEN nel centro di Ancenis-Saint-Géréon venerdì 31 ottobre!
Espanol :
Ven a celebrar HALLOWEEN en el centro de Ancenis-Saint-Géréon el viernes 31 de octubre
