Halloween dans le centre-ville Rue Georges Clemenceau Ancenis-Saint-Géréon

Halloween dans le centre-ville Rue Georges Clemenceau Ancenis-Saint-Géréon vendredi 31 octobre 2025.

Halloween dans le centre-ville

Rue Georges Clemenceau Centre-ville Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Vendredi 31 octobre, viens fêter HALLOWEEN en centre-ville d’Ancenis-Saint-Géréon !

De 16h à 19h, les enfants (petits et grands) sont invités à venir récupérer des bonbons chez les commerçants participants — repérez cette affiche terrifiante sur leurs vitrines !

Et n’oubliez pas d’ouvrir l’œil… certaines vitrines réservent des surprises effrayantes.

Organisé par les commerçants du centre ville d’Ancenis Saint-Géréon. .

Rue Georges Clemenceau Centre-ville Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire atipikepicerie@hotmail.com

English :

Come and celebrate HALLOWEEN in downtown Ancenis-Saint-Géréon on Friday, October 31!

German :

Am Freitag, den 31. Oktober, kannst du HALLOWEEN im Stadtzentrum von Ancenis-Saint-Géréon feiern!

Italiano :

Venite a festeggiare HALLOWEEN nel centro di Ancenis-Saint-Géréon venerdì 31 ottobre!

Espanol :

Ven a celebrar HALLOWEEN en el centro de Ancenis-Saint-Géréon el viernes 31 de octubre

L’événement Halloween dans le centre-ville Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis