Halloween dans le village de Duras Duras

Halloween dans le village de Duras Duras mercredi 29 octobre 2025.

Halloween dans le village de Duras

Village Duras Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Les monstres de Duras se réveillent !

Rendez-vous mercredi 29 octobre sous la Halle pour une journée terriblement amusante

– Atelier maquillage pour devenir la créature la plus effrayante du village

– Atelier sculpture de citrouilles pour laisser parler votre imagination

De 14h à 18h, les enfants sous la responsabilité d’un adulte référent, et même les fantômes de passage sont invités à participer !

Places limitées sur inscription

Les citrouilles resteront exposées sur place, histoire de décorer Duras jusqu’à la pleine lune ! .

Village Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 99 46 59 dacorduras@gmail.com

English : Halloween dans le village de Duras

German : Halloween dans le village de Duras

Italiano :

Espanol : Halloween dans le village de Duras

L’événement Halloween dans le village de Duras Duras a été mis à jour le 2025-10-16 par OT du Pays de Duras CDT47