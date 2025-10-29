Halloween dans le village de Duras Duras

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween dans le village de Duras mercredi 29 octobre 2025.

Village Duras, Lot-et-Garonne

Date : 2025-10-29
2025-10-29

Les monstres de Duras se réveillent !
Rendez-vous mercredi 29 octobre sous la Halle pour une journée terriblement amusante
– Atelier maquillage pour devenir la créature la plus effrayante du village
– Atelier sculpture de citrouilles pour laisser parler votre imagination
De 14h à 18h, les enfants sous la responsabilité d’un adulte référent, et même les fantômes de passage sont invités à participer !
Places limitées sur inscription
Les citrouilles resteront exposées sur place, histoire de décorer Duras jusqu’à la pleine lune !   .

Village Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 99 46 59  dacorduras@gmail.com

