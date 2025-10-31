Halloween dans votre Centre Aquatique AquaPiriac Piriac-sur-Mer

Halloween dans votre Centre Aquatique

AquaPiriac 39 Rue du Pinker Saint Sébastien Piriac-sur-Mer

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

2025-10-31

Venez participer à la soirée Halloween Aqua L’Eau Ween dans votre centre aquatique !

Ce soir-là…, seuls ceux qui porteront l’orange ou le noir échapperont au sort… .

AquaPiriac 39 Rue du Pinker Saint Sébastien Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr

