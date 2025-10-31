Halloween Danse Party Mehun-sur-Yèvre
Halloween Danse Party Mehun-sur-Yèvre vendredi 31 octobre 2025.
Halloween Danse Party
188 Rue Jeanne d’Arc Mehun-sur-Yèvre Cher
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 22:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Venez vibrer aux couleurs de la nuit la plus effrayante de l’année !
Le Pôle and Dance Passion vous invite à une soirée spéciale pour célébrer Halloween. Vous pourrez découvrir une série de représentations artistiques et chorégraphiques. Une ambiance musicale et festive viendra sublimer ce moment convivial et original. 25 .
188 Rue Jeanne d’Arc Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 32 85 13
English :
Come and vibrate to the colors of the scariest night of the year!
German :
Lassen Sie sich von den Farben der gruseligsten Nacht des Jahres mitreißen!
Italiano :
Venite a godervi la notte più spaventosa dell’anno!
Espanol :
¡Ven a disfrutar de la noche más terrorífica del año!
L’événement Halloween Danse Party Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2025-10-22 par OT BOURGES