Halloween Danse Party Mehun-sur-Yèvre vendredi 31 octobre 2025.

Halloween Danse Party

188 Rue Jeanne d’Arc Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

2025-10-31

Venez vibrer aux couleurs de la nuit la plus effrayante de l’année !

Le Pôle and Dance Passion vous invite à une soirée spéciale pour célébrer Halloween. Vous pourrez découvrir une série de représentations artistiques et chorégraphiques. Une ambiance musicale et festive viendra sublimer ce moment convivial et original. 25 .

188 Rue Jeanne d’Arc Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 32 85 13

English :

Come and vibrate to the colors of the scariest night of the year!

German :

Lassen Sie sich von den Farben der gruseligsten Nacht des Jahres mitreißen!

Italiano :

Venite a godervi la notte più spaventosa dell’anno!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de la noche más terrorífica del año!

