Halloween de l’ASCB Boismorand

Halloween de l’ASCB Boismorand samedi 1 novembre 2025.

Halloween de l’ASCB

Rue de la Mairie Boismorand Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 16:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Halloween organisé par l’ASCB, samedi 1er novembre à Boismorand.

Le samedi 1er novembre, l’ASCB organise un événement Halloween à Boismorand. Le départ se fait à 16h depuis la mairie, avec un retour prévu à 17h30.

Après le défilé, crêpes, gâteaux et boissons seront proposés à la salle des associations.

Réservation obligatoire par téléphone au 06 74 72 38 63 ou par mail à gerbalmarion4@gmail.com. .

Rue de la Mairie Boismorand 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 72 38 63 gerbalmarion4@gmail.com

English :

Halloween organized by the ASCB, Saturday November 1 at Boismorand.

German :

Halloween organisiert von der ASCB am Samstag, den 1. November in Boismorand.

Italiano :

Halloween organizzato dall’ASCB sabato 1 novembre a Boismorand.

Espanol :

Halloween organizado por la ASCB el sábado 1 de noviembre en Boismorand.

L’événement Halloween de l’ASCB Boismorand a été mis à jour le 2025-10-21 par OT GIEN