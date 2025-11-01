Halloween de l’ASCB Boismorand
Halloween de l’ASCB Boismorand samedi 1 novembre 2025.
Halloween de l’ASCB
Rue de la Mairie Boismorand Loiret
Début : 2025-11-01 16:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Halloween organisé par l’ASCB, samedi 1er novembre à Boismorand.
Le samedi 1er novembre, l’ASCB organise un événement Halloween à Boismorand. Le départ se fait à 16h depuis la mairie, avec un retour prévu à 17h30.
Après le défilé, crêpes, gâteaux et boissons seront proposés à la salle des associations.
Réservation obligatoire par téléphone au 06 74 72 38 63 ou par mail à gerbalmarion4@gmail.com. .
Rue de la Mairie Boismorand 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 72 38 63 gerbalmarion4@gmail.com
English :
Halloween organized by the ASCB, Saturday November 1 at Boismorand.
German :
Halloween organisiert von der ASCB am Samstag, den 1. November in Boismorand.
Italiano :
Halloween organizzato dall’ASCB sabato 1 novembre a Boismorand.
Espanol :
Halloween organizado por la ASCB el sábado 1 de noviembre en Boismorand.
L’événement Halloween de l’ASCB Boismorand a été mis à jour le 2025-10-21 par OT GIEN