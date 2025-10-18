Atelier, photophores effrayants ! Touroparc Romanèche-Thorins
Atelier, photophores effrayants ! Touroparc Romanèche-Thorins mercredi 22 octobre 2025.
Atelier, photophores effrayants !
Touroparc 400 rue du parc Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 15:00:00
2025-10-22 2025-10-29
Pendant toutes les vacances de la Toussaint, Touroparc Zoo se pare de ses plus belles décorations d’Halloween pour une ambiance aussi magique qu’effrayante !
Et pour les apprentis artistes, rendez-vous les mercredis pour un atelier photophore d’Halloween, réservé aux enfants de 5 à 15 ans, pour créer leur propre lanterne terrifiante.
Entre frissons, rires et découvertes animalières, Halloween à Touroparc Zoo promet des souvenirs inoubliables pour petits et grands ! .
Touroparc 400 rue du parc Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté pedagogie@touroparc.com
