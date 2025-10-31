Halloween débarque au centre ville de Nevers Nevers

Place Guy Coquille Nevers Nièvre

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

2025-10-31

Halloween débarque au centre-ville de Nevers !

Le vendredi 31 octobre, préparez vos plus effrayants déguisements et venez profiter d’une animation aussi amusante que surprenante !

De 16h à 19h, la place Guy Coquille accueillera une machine à billets spéciale Halloween Attrapez les tickets qui s’envolent et tentez de remporter des bons et surprises à récupérer directement chez vos commerçants participants.

L’occasion parfaite pour (re)découvrir vos boutiques préférées tout en vous amusant dans une ambiance 100 % Halloween.

Rendez-vous vendredi 31 octobre, de 16h à 19h Place Guy Coquille à Nevers. .

Place Guy Coquille Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 44 commerce@ville-nevers.fr

